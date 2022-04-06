طلّة غير مألوفة..طائرات ألمانية مخطّطة بألوان السكاكر

2022/04/06 | 15:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت الهياكل الخارجية لأسطول شركة الخطوط الجوية الألمانية "كوندور" مخطّطة على نحو بسيط وأنيق وواضح بألوان السكاكر.وأفادت شركة الطيران أنّها استوحت هذه الفكرة من ألوان "المظلات الشمسية، ومناشف البحر، وكراسي الشاطئ".

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