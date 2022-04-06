الكمارك تعلن ضبط مواد كيميائية خطرة و أجهزة طبية في جمرك أم قصر الشمالي

2022/04/06 | 15:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة الجمارك، اليوم الأربعاء، عن ضبط مواد كيميائية واجهزة طبية في جمرك أم قصر الشمالي.وذكر بيان للهيئة تلقته “ايرث نيوز” انه “بجهود استثنائية من قبل ملاك مركز جمرك أم قصر الشمالي، تم ضبط مواد كيميائية خطرة واجهزة طبية مختبرية وكتب ذات طابع متطرف وملحقات مصعد”.وأضاف، أن “عملية الضبط تمَّت من […]

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