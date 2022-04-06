بعد ضغط ماسك.. تويتر يتراجع ويعلن إضافة

2022/04/06 | 15:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة تويتر، أنها تعمل على إضافة ميزة ستسمح للمستخدمين بتعديل التغريدات بعد نشرها.

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