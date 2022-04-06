2022/04/06 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاده : هذا هو اسم الرئيس الامريكي الجديد في ايران !!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: S7DzcJfGcrM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاده : هذا هو اسم الرئيس الامريكي الجديد في ايران !!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زاده : هذا هو اسم الرئيس الامريكي الجديد في ايران !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).