الولايات المتحدة تعلن بقاء وجودها العسكري في العراق وسوريا

2022/04/06 | 15:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..اعترفت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول بان الولايات المتحدة ستحافظ على وجودها العسكري في العراق وسوريا بحجة تقديم الدعم لما اسمته بـ”الشركاء” في محاربة داعش .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ونقل موقع وزارة الدفاع الامريكية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن سترول قولها […]

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