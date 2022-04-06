2022/04/06 | 15:48 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف المتحدث باسم وزارة التجارة محمد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة اماراتية تستثمر 5 اسواق مركزية في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حنون، الاربعاء، عن استحواذ شركة
اماراتية على 5 اسواق مركزية في بغداد
بعقود غير منصفة، مبينا ان تلك العقود
تشترط على العراق اخلائها حتى من الحرس
ومنحها للمستثمر.
وق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة اماراتية تستثمر 5 اسواق مركزية في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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