شركة اماراتية تستثمر 5 اسواق مركزية في بغداد

2022/04/06 | 15:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم وزارة التجارة محمد

حنون، الاربعاء، عن استحواذ شركة

اماراتية على 5 اسواق مركزية في بغداد

بعقود غير منصفة، مبينا ان تلك العقود

تشترط على العراق اخلائها حتى من الحرس

ومنحها للمستثمر.

وق

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