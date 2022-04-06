تفاصيل اللقاء بين الأعرجي والسفير الأمريكي

2022/04/06 | 15:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،

اليوم الأربعاء، مع السفير الأميركي

ماثيو تولر الهدنةَ اليمنيَّةَ

ومخيَّمَ الهول.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن

القومي في بيان صحفي أنَّ “الأعرجي،

استقبل الس

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