محلل عسكري يوضح على الخريطة أين يمكن لروسيا أن تصعد عملياتها في أوكرانيا

2022/04/06 | 15:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشرح المحلل العسكري العقيد الأمريكي المتقاعد سيدريك لايتون أين قد تكثف القوات الروسية عملياتها العسكرية في جنوب وشرق أوكرانيا وما هي المدن المعرضة لخطر أكبر.

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