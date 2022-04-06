الصحة تسجل 289 إصابة جديدة بكورونا

2022/04/06 | 16:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 601 شخص للشفاء".وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت حالة واحدة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 16520".وسجل العراق أمس 280 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة.

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