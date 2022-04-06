الصحة تسجل 289 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا

2022/04/06 | 16:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإربعاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم العراق.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته إيرث نيوز، أنها “سجلت 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 601 شخصا للشفاء”.وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت حالة وفاة واحدة في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا […]

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