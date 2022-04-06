فلاديمير بوتين.. اسم الله عليه!

2022/04/06 | 16:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لا الغرب عدو للإسلام ولا بوتين مُخلص ولا هو سينتصر في هذا الصراع"

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