2022/04/06 | 16:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #برهم_صالح.. خارق الدستور ومهمش التفسير) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Dsrftu_5QPE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #برهم_صالح.. خارق الدستور ومهمش التفسير) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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