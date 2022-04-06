خبيرة اقتصادية تكشف اسباب ازمة ارتفاع الاسعار في الاسواق

2022/04/06 | 16:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، اليوم الاربعاء، اسباب ازمة ارتفاع الاسعار، مشيرة الى ان احد الاسباب هو انخفاض المستوى المعاشي للفرد العراقي بسبب انخفاض سعر الدينار العراقي.وقال سميسم في تصريح خصت به وكالة ايرث نيوز، انه “عادة ما تكون هناك مناسبات تمتاز بشدة الطلب على الغذاء ومن اهم هذه المناسبات، شهر رمضان […]

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