هل إيلون ماسك أغنى شخص على الإطلاق؟ إليكم حجم ثروته في قائمة الـ10 الكبار

2022/04/06 | 16:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما مدى ثراء إيلون ماسك؟ تبلغ القيمة الصافية لثروة الرئيس التنفيذي لشركتي Tesla و SpaceX الآن حوالي 300 مليار دولار، وفقًا لتصنيف فوربس لأثرياء العالم.

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