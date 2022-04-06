نصائح بسيطة ومهمة لصحة سليمة خلال رمضان

2022/04/06 | 16:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ لا شك أن اتباع أنظمة غذائية صحية أمر بالغ الأهمية خلال شهر رمضان.وللحفاظ على صحة سليمة ومقاومة للأمراض، كشفت وزارة الصحة السعودية عبر حسابها في تويتر على مدى الأيام الماضية عن نصائح بسيطة ومهمة، هي التالية: – عزز مائدتك بالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الخضراوات والبقول والشوفان والأسماك.قاوم تناول الأطعمة عالية […]

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