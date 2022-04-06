الليبراليون في بلادنا شركاء اصيلون في السياسة المعادية للجماهير - ابراهيم حجازين

2022/04/06 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ابراهيم_حجازين الليبرالية الكلاسيكية هي نتاج تطور تاريخي وظهرت كأيديولوجية تعبر عن مصالح ورؤى البرجوازية الأوروبية الصاعدة في صراعها ضد الإقطاع السائد والكنيسة في العصور الوسطى، وسعت حينها إلى إلغاء الحواجز والعراقيل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي كانت من خصائص النظام الإقطاعي وتشكل عراقيل أمام نموها وتطورها، وعملت على تحرير عقل الإنسان الأوروبي وربطت بين الإنتاج والعلم وفتحت الآفاق امام الإبداع ......





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