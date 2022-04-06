الفصل الثامن والثلاثون : القول المبين فى الحور العين - أحمد صبحى منصور

2022/04/06 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى ) الباب الأول : لمحة عامةقال : وعدت بأن تقول رؤيتك القرآنية للحور العين فى الجنة ،وأفهم أنها مخالفة للسائد خصوصا للنظرة الذكورية للدين السُنّى .



هل ممكن تلخيصها أولا ؟ قلت : نعم .



الأديان الأرضية الذكورية جعلت الحور العين للرجال فقط .



وإفتروا أحاديث تعبر عن ثقافتهم الذكورية .



ولكن طبقا للقرآن الكريم فإن دخول الجنة حسب العمل ، ممن كانوا ذكور ......





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