الفصل الثامن والثلاثون : القول المبين فى الحور العين - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى ) الباب الأول : لمحة عامةقال : وعدت بأن تقول رؤيتك القرآنية للحور العين فى الجنة ،وأفهم أنها مخالفة للسائد خصوصا للنظرة الذكورية للدين السُنّى .
هل ممكن تلخيصها أولا ؟ قلت : نعم .
الأديان الأرضية الذكورية جعلت الحور العين للرجال فقط .
وإفتروا أحاديث تعبر عن ثقافتهم الذكورية .
ولكن طبقا للقرآن الكريم فإن دخول الجنة حسب العمل ، ممن كانوا ذكور ......
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