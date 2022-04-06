الانيق يخصص حافلات لنقل جماهيره الى البصرة

2022/04/06 | 16:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..خصص نادي الطلبة، حافلات لنقل جماهير الانيق الى البصرة لمساندة فريقه الكروي في مباراة نفط البصرة.وقال مدير المكتب الاعلامي للنادي أحمد الحكيم في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “إدارة النادي خصصت حافلات لنقل جماهير الفريق إلى البصرة ومؤازرة الفريق في مباراة اليوم”.وبين أن “المئات من الجماهير سيتواجدون في مباراة اليوم […]

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