والدة شابة اختطفها داعش تروي تفاصيل مفاوضاتها مع الارهابيين

2022/04/06 | 16:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت كايلا مولر إحدى رهائنهم، إلى جانب ما لا يقل عن 26 صحافيا وعاملا آخر في المجال الإنساني.

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