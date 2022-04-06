2022/04/06 | 16:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقدَ، اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي للاتحادِ العراقيّ لكرة القدم في وزارةِ الشباب والرياضة/ قاعة دائرة العلاقات والإعلام، وحضر المؤتمر وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال وعضو الاتحاد أحمد الموسوي والنحات أحمد البحراني.وفي بدايةِ المؤتمر، قالَ عضو الاتحاد أحمد الموسوي إن “اجتماعات اتحاد الكرة مستمرةٌ، وهناك قراراتٌ سيخرج بها […]

ظهرت المقالة بعد كأس العراق..



تصميم جديد لدرع الدوري يبصر النور قريباً أولاً على ايرث نيوز.

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