2022/04/06 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىاعلن الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، مضاعفة اعداد قوة الاستنفار المبكر لدعم خطة رمضان في ديالى الى 1500 مقاتل.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قيادة محور ديالى في الحشد الشعبي استنفرت مع بداية تطبيق خطة رمضان الامنية 1000 مقاتل لدواعي احترازية في مواجهة اي هجمات ارهابية ضمن المحاور الامنية بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى".

واضاف الحسيني، ان "محور ديالى ضاعف قوة الاستنفار لدعم خطة رمضان الى 1500 مقاتل في اجراء وقائي خاصة وان داعش الارهابي يحاولون استغلال الشهر الكريم في شن ما يسمي بغزوات رمضان لاستهداف مناطق مدنية او نقاط امنية"، لافتا الى ان "الزيادة تأتي في اطار خطة مرسومة من قبل القيادة".

واشار الى ان "خطة الانتشار ستعتمد اسبقيات في المحاور وستدار من قبل غرفة عمليات خاصة بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى بشكل مباشر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يضاعف اعداد قوة الاستنفار لدعم خطة رمضان في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يضاعف اعداد قوة الاستنفار لدعم خطة رمضان في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).