شهداء حادثة ركضة طوريج نقشت اسماهم على باب الرجاء تخليدا لذكراهم (مصور)

2022/04/06 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعاشر عاشور الحرام تفجعوا...فوافوك

ظهرا والعويل ظهير

ثلاثون زدهم اربعا تخلدوا...



وهم لبني طه

النبي نذور

بعض من ابيات شعر نقشت على جانبي باب

الرجاء في العتبة الحسينية المقدسة

ومعها اسماء وتواريخ

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