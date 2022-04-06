الكاظمي يدعو جهازي المخابرات والأمن الوطني تحمل مسؤولية تفعيل الجهد الاستخباراتي

2022/04/06 | 16:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم التوجيهات وما تحدث به القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي خلال افتتاحه أعمال مؤتمر العمليات الفصلي لقيادة العمليات المشتركة 2022: 🔵 نهنئ كل كوادر وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، وجهاز مكافحة الإرهاب، وجهاز المخابرات الوطني، والأمن الوطني وكل الأجهزة الأمنية بمناسبة شهر رمضان الكريم، لكم ولكل عوائلكم الخير وإلى شعبنا العزيز دوام العزة.[…]

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