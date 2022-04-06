"النفق المغمور".. نقل البضائع من ميناء الفاو إلى برلين

2022/04/06 | 16:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت وزارة النقل، الأربعاء، أهمية الطريق الحيوي الذي افتتح مؤخراً في ميناء الفاو، فيما أشارت إلى أن النفق المغمور ستنقل البضائع عبره الى المخزن الأوروبي في برلين.

وقال وزير النقل ناصر الشبلي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الوزارة أنجزت الطرق الداخلية في ميناء الفاو المؤدية الى الصفر خمسة، ومنها المؤدية الى الطريق الرئيس 63 السريع، المتجه الى الطريق السريع بغداد"، مبيناً، أن "العقد كان متوقفاً منذ العام 2019 بسبب جائحة كورونا مما تسبب بتعطيل انجاز الاعمال في الطريق".

وأوضح، أن "الوزارة تعمل على طريق اخر بمساحة 3,5 كيلومترات يصل الى ارصفة الحاويات"، مشيرا الى أنه "في مراحله النهائية وسينجز قريباً".

من جانبه أكد المتحدث باسم شركة الموانئ العراقية انمار الصافي، أن "افتتاح أحد أبرز الطرق في ميناء الفاو يعد من مشاريع العام 2019، حيث أنجز ضمن ملحق للعقد، مدد فترة التسلّم"، مبيناً أن "المشروع اكتمل الآن وتم افتتاحه بحضور وزير النقل ومدير عام الموانئ وعدد من النواب والكتل".

وأضاف الصافي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن "المشروع يعد من مشاريع الفاو الكبير وهو عبارة عن طريق تبلغ مساحته 14,5 كيلومتراً ويمتد من دوار ميناء الفاو الى منطقة ارصفة الحاويات"، مشيراً الى أن "الطريق يسهل حركة البضاعة من الميناء الى الطريق الرابط والذي يمر عبر النفق المغمور، طوله تقريبا 63 كيلومتراً الى ام قصر وثم الى الخط السريع".

وتابع أن "الطريق 63 يمتد تحت قناة خور الزبير من نفق المغمور الذي يعد مشروعاً كبيراً وفريداً من نوعه في المنطقة، كونه يمتد بحدود 2500 متر تحت الماء ليتصل بالطريق السريع والدولي وبالتالي فان البضائع القادمة الى ميناء الفاو الكبير تجد أن لها طريقاً كبيراً وواسعاً وسريعاً، تتمكن من خلاله أن تصل الى شمال العراق ومن ثم الى تركيا والى المخزن الأوروبي في برلين".

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