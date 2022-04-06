حقيقة وفاة أيمن الظواهري

2022/04/06 | 17:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / بعد انتشار شائعات وفاته بشكل كبير، لا سيما إثر اختفاء أي مؤشرات منذ سبتمبر الماضي، تدل على أنه لا يزال حيا، ظهر زعيم القاعدة، أيمن الظواهري، في فيديو جديد أمس الثلاثاء.فقد نشرت مؤسسة “السحاب” التابعة للتنظيم الإرهابي، فيديو للظواهري تحت شعار “حرة الهند”، يشيد فيها بامرأة هندية مسلمة تحدت حظر ارتداء […]

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