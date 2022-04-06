فتوى للمرجعية بشأن صوم عمال البناء

2022/04/06 | 17:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجب عليك الصوم فان بلَغَ بك العطش.

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