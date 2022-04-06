2022/04/06 | 17:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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حكومة الإقليم تقرر رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الغذائية لمدة شهرين » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 17:06

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