عاجل | الكاظمي يفتتح أعمال مؤتمر العمليات الفصلي لقيادة العمليات المشتركة لعام 2022

2022/04/06 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي يصدر عدداً من التوجيهات المتعلقة بمناهج وضع الخطط وجهوزية القوات الأمنية

الكاظمي للقوات الأمنية: إنكم إزاء مسؤولية كبيرة في حماية بلدنا وشعبنا

الكاظمي: بوجود القوات الأمنية لن يحصل تجاوز على كرامة العراقيين

الكاظمي: ما زالت هناك حاجة للعمل الاستخباري

الكاظمي: بناء المؤسسات يجب أن يشهد عملاً بلا توقف

الكاظمي: يجب عليكم الابتعاد عن العناوين الطائفية والمذهبية والمناطقية

الكاظمي: على القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها وتكون بمستوى التحدي

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