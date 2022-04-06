بعد أرامكو.. دبي تشهد أكبر

2022/04/06 | 17:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم طرح 18 بالمئة من أسهم الشركة المملوكة من إمارة دبي، في أكبر طرح عام في المنطقة الثرية منذ إدراج عملاق النفط السعودي أرامكو في السوق المحلية قبل ثلاث سنوات.

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