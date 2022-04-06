أواصر التماسك بدأت بالتفكك.. الإطار يكشف عن تشظٍ بالتحالف الثلاثي

2022/04/06 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، بدء تشظي التحالف الثلاثي وانطلاق بوادره بخلافات رئيس البرلمان ونائبه الأول، مبينا ان تشكيل حكومة بدون الاطار تعني الذهاب نحو منزلق خطير وقاسي.

وقال القيادي في الإطار جبار المعموري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "التحالف الثلاثي اعتمد في تشكيله على مصالح مؤقتة وتوقعنا انهياره في اي لحظة".

وأضاف ان "بوادر التشظي بانت ملامحها الأولية في الخلافات والصراع على هيئة الرئاسة بين رئيس البرلمان ونائبه الأول"، مشيرا الى ان "الاطار هو الكتلة المتماسكة الأكبر ولايمكن تشكيل حكومة من دونه".

وتابع المعموري ان "تشكيل أي حكومة بدون الإطار تعني الذهاب بالبلاد نحو منزلق خطير وقاسي جدا على البلاد".

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