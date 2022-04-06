اتحاد الكرة يعرض تصميم كأس العراق

2022/04/06 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

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عقدَ، اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي للاتحادِ العراقيّ لكرة القدم في وزارةِ الشباب والرياضة/ قاعة دائرة العلاقات والإعلام، وحضر المؤتمر وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال وعضو الاتحاد أحمد الموسوي والنحات أحمد البحراني.وفي بدايةِ المؤتمر، قالَ عضو الاتحاد أحمد الموسوي: إن اجتماعات اتحاد الكرة مستمرةٌ، وهناك قراراتٌ سيخرج بها من الاجتماعِ وسيتم الإعلان عنها. ومن ثم انتقلَ الموسوي للحديثِ عن محور المؤتمر المتعلق بتصميم كأس العراق والتحفة الفنية لنموذج الكأس الذي تم تصميمه من قبل النحاتِ العراقي العالمي أحمد البحراني الذي أوضحَ إن مشروعه بتصميم كأس العراق يعد واحداً من الأحلام التي كانت تراوده، وتحققت أخيراً. مبيناً: إن التصميم مستوحى من أرض العراق وعمق تأريخة، وإنه في قمة السعادة إن اسمه أخيرا سيدون على منجزٍ رياضي عراقي . وفي مداخلةٍ لوزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد، عدنان درجال، قالَ: إن العمل الفني الكبير الذي أنجزه البحراني لن يكون الأخير، وهناك أعمالٌ أخرى مثل درع الدوري الذي سيصمم بشكل يليقُ بالكرة العراقية.

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