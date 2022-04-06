أهم ما تحدث به الكاظمي خلال افتتاحه أعمال مؤتمر العمليات الفصلي لقيادة العمليات المشتركة 2022

2022/04/06 | 17:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ القائد العام للقوات المسلحة مصطفى

الكاظمي كل كوادر وزارتي الدفاع

والداخلية والحشد الشعبي، وجهاز مكافحة

الإرهاب، وجهاز المخابرات الوطني،

والأمن الوطني وكل الأجهزة الأمنية

بمناسبة شهر رمضان الكريم،

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