العراق يستخرج رفات 53 جندياً عراقيا وإيرانياً في 4 محافظات

2022/04/06 | 17:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع، الاربعاء، 2022، عن

استخراج رفات 53 جندياً عراقيا

وإيرانياً في 4 محافظات.

وذكر بيان للوزارة في صحفي انه

"وأستمراراً لعمليات الحفر المشترك مع

الجانب الإيراني، للبحث عن المفقودين

ال

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