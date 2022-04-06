2022/04/06 | 17:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء،

الموقف الوبائي والتلقيحي لفيروس

كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها (6 نيسان

2022)، إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة و289

إصابة جديدة بكور

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يواصل تسجيل انخفاضاً بوفيات وإصابات كورونا ...جدول) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يواصل تسجيل انخفاضاً بوفيات وإصابات كورونا ...جدول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).