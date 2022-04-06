أميركا تختبر صاروخاً جديداً بسرعة بلغت 5 أضعاف الصوت.. هل نجح؟

2022/04/06 | 17:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الجيش الأميركي، أنّه اختبر بنجاح، للمرة الثانية، صاروخاً فرط صوتي، في تجربة تسعى من خلالها الولايات المتّحدة إلى اللحاق بركب الصين وروسيا اللتين سبقتاها في مجال تطوير هذا النوع من الصواريخ.وقالت “وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدّمة” (داربا)، الذراع العلمية للجيش الأميركي، في بيان إنّ الصاروخ أطلق من طائرة أثناء تحليقها قطع […]

ظهرت المقالة أميركا تختبر صاروخاً جديداً بسرعة بلغت 5 أضعاف الصوت..



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