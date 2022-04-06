منذ بدء غزوها لأوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي يدفع لروسيا مليار يورو يوميا مقابل الطاقة

2022/04/06 | 17:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي دفع لروسيا "35 مليار يورو مقابل الطاقة" منذ بداية غزوها لأوكرانيا، في أواخر فبراير/ شباط الماضي.

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