البطيخ يطالب الحلبوسي بالابتعاد عن المناطقية.. ويؤكد: أموال العراق للجميع

2022/04/06 | 17:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..طالب عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، الأربعاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالابتعاد عن مبدأ المناطقية والنظر لجميع المحافظات بعين واحدة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال البطيخ في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن “الأموال التي تصرف على المناطق الغربية يجب أن توزع على جميع المحافظات […]

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