الغزي يوعز الى جميع بلديات المحافظة بالبدء بتمليك القرى داخل التصاميم اسوةً ببلدية الناصرية

2022/04/06 | 17:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم الاربعاء، اجتماعاً بمدراء دوائر البلديات في عموم اقضية ونواحي المحافظة، وبحضور مدراء بلدية الناصرية، والبلديات، والزراعة، وعقارات الدولة.وقال المحافظ في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز: إن “الاجتماع تناول مناقشة قرار 418 والخاص بتمليك المتجاوزين في المحافظة، وتذليل الصعوبات وتقليل الروتين لتمليك المواطنين بأقرب وقت […]

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