لتأمين اسخن بساتينها.. نصب حزام من الكاميرات الحرارية في ديالى

2022/04/06 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلن مسؤول محلي في ديالى، اليوم الاربعاء، عن نصب حزام من الكاميرات الحرارية لتأمين اسخن بساتين المحافظة من الهجمات الإرهابية.

وقال مدير ناحية العبارة شاكر التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاجهزة الامنية المختصة باشرت بنصب اول حزام للكاميرات الحرارية لتغطية الجزء الشمالي والشرقي من بساتين العبارة في خطوة بالغة الاهمية لدرء محاولات تسلل داعش الارهابي وكشف خلاياه خاصة في الليل".

واضاف التميمي، ان "الكاميرات متطورة وستغطي من 10-15 كم من البساتين بالإضافة الى انها ستؤمن من 4-5 مناطق زراعية بالكامل في اطراف العبارة"، مشيرا الى ان "البساتين تحتل اولوية في المشهد الامني العام ليس في الناحية بل على مستوى ديالى خاصة مع الخروقات الدامية في الاشهر الماضية".

ولفت الى ان" اعتماد كاميرات متطورة ذات قدرات في الرصد وخاصة الليل لها اهمية كبيرة في خلق نقلة نوعية في الاداء الامني سيكون لها انعكاسات في الامد القريب والبعيد".

وتعد بساتين العبارة من اسخن المواقع في ديالى بسبب نشاط خلايا داعش الارهابي وتكرار هجماتها في الاشهر الماضية.

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