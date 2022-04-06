تقرير أمريكي يوضح سبب تراجع الإنتاج النفطي العراقي بالشهر الماضي

2022/04/06 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة ياسمين الشافي

كشفت بيانات لشركة تسويق النفط سومو، ان العراق ضخ 4.15 مليون برميل يوميا من النفط في آذار، بما يقل 222 ألف برميل يوميا عن حصة الإنتاج بموجب الاتفاقية مع منتجين آخرين في أوبك+.



بحسب رويترز.

واضاف تقرير رويترز الذي ترجمته (بغداد اليوم)، ان "إنتاج العراق في اذار انخفض 112 ألف برميل يوميا عن شباط.



بحسب البيانات أيضًا".

ويكافح العراق، مثله مثل العديد من أعضاء أوبك الآخرين، لضخ المزيد من النفط في وقت يشهد شحًا في الإمدادات العالمية وارتفاع الأسعار.

ولفتت رويترز الى ان "إنتاج العراق في اذار انخفض بعد انقطاع انتاج الحقول في الجنوب، مما أوقف عشر إنتاج النفط في البلاد، حيث توقف حقل غرب القرنة 2 الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 400 ألف برميل يوميًا لمدة 12 يومًا من الصيانة التي انتهت في 8 اذار، وتم إغلاق حقل الناصرية البالغ 80 ألف برميل يوميًا لمدة سبعة أيام حتى 4 اذار بسبب الاحتجاجات".

واشار الى ان "أعمال التطوير في موانئ العراق الخليجية، التي استمرت معظم عام 2021 ومن المقرر أن تنتهي في الربع الحالي، منعت العراق ايضاً من ضخ كميات أكبر".

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