النائب الخزعلي يتوعد باستجواب وزيري الزراعة والتجارة لهذا السبب

2022/04/06 | 17:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ توعد النائب فالح الخزعلي، اليوم الإربعاء، باستجواب وزيري الزراعة والتجارة في البرلمان في حال لم يتم السماح لدخول المواد الغذائية والسلع الاساسية من الوسط والجنوب.وقال الخزعلي في بيان تلقته إيرث نيوز، إن “قرار مجلس الوزراء بأدخال المواد الغذائية واعفائها من الضرائب من منافذ شمال العراق و التي هي خارج سيطرة الحكومة الإتحادية […]

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