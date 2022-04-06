شرطان للبرلمان الإيراني مقابل المضي في مفاوضات الاتفاق النووي

2022/04/06 | 17:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أشادت صحيفة “كيهان” المقربة من المرشد الإيراني اليوم الأربعاء، بموقف البرلمان من قضية المفاوضات النووية في فيينا، ومطالبته رئيس الجمهورية عبر رسالة موقعة من 190 نائبا برلمانيا بأخذ “ضمانات وثيقة” من الولايات المتحدة الأميركية، ومراعاة “الخطوط الحمراء” للنظام في المفاوضات النووية.و أشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن هذه الرسالة من البرلمانيين […]

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