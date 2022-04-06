التربية توضح بشأن الدخول الشامل للمراحل المنتهية

2022/04/06 | 17:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيحددت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، موعد انتهاء العام الدراسي الجاري، فيما أشارت إلى أنه لا يوجد دخول شامل للمراحل المنتهية.وقال وكيل الوزارة، للشؤون العلمية، عادل البصيصي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المديريات العامة بايعاز من الوكلاء تضع خطة العام الدراسي السنوية وبعدها تخضع الى دراسات ليتم تطبيقها في المناهج الدراسية".وأضاف، أن "وزارة التربية تسعى الى انهاء العام الدراسي بالتواريخ المحددة للدورين، الاول من تشرين الاول 2022، وتسليم النتائج الى وزارة التعليم العالي بالاتفاق معها؛ وعلى اثر ذلك يبدأ العام الدراسي الجديد في الشهر ذاته كي تكون لدينا فسحة لاكمال المناهج"، مبينا أن "امتحانات اخر السنة الدراسية ستبقى ثابتة وهو امر مهم جدا لدى الوزارة".وبشأن الدخول الشامل للمراحل المنتهية أكد البصيصي، أنه "لا يوجد الى الان دخول شامل للطلبة في الصفوف المنتهية".

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