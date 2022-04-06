النزاهة تعلن تنفيذ 4 عمليات ضبط لمخالفات ومغالاة في مطار النجف

2022/04/06 | 18:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن تنفيذها (4) عمليَّات ضبطٍ في مطار النجف الدولي، مُبيّنةً وجود مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وقانونيَّةٍ ومُغالاةٍ في الأسعار؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام.وافادت الدائرة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز بأنَّ “فرق عمل مكتب تحقيق النجف التي نفَّذت العمليَّات بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، […]

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