حكومة كردستان تحدد موعد توزيع رواتب آذار (دون قطوعات)

2022/04/06 | 18:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قررت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الغذائية لمدة شهرين.

وذكر بيان لحكومة الإقليم، أن "حكومة إقليم كردستان قررت خلال اجتماع اليوم رفع الرسوم الجمركية على المواد الغذائية لمدة شهرين"، لافتا الى أن "المواد المشمولة برفع الرسوم الجمركية هي (الرز، ومادة الطحين، وزيت الطعام، والدهن الحيواني، والشاي، والسكر، والبقوليات، وحليب الأطفال بكل انواعه)".

وأضاف البيان، أن "اللجان المشكلة في المحافظات ستستمر بمراقبة الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار ومحاسبة المخالفين"، مبينا أن "يوم الأحد المقبل ستوزع رواتب موظفي الإقليم لشهر آذار من دون قطوعات".

وأشار البيان إلى أنه "تمت بالاجتماع مناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي أرسل من الحكومة الاتحادية الى مجلس وزراء الإقليم".

وتابع أن "مجلس وزراء حكومة الإقليم قرر ارسال وفد الى بغداد الأسبوع المقبل للتباحث مع الجهات المختصة بخصوص ملف النفط والطاقة بناء على الدستور والمحافظة على السلطات الدستورية للإقليم بهذا الخصوص".

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