اثنان من أصول عربية… أكبر الرابحين في قائمة المليارديرات لعام 2022

2022/04/06 | 18:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وسط انخفاض أسواق الأسهم، وحرب روسيا على أوكرانيا، وجائحة كورونا المستمرة، تراجعت الثروات الجماعية لأصحاب المليارات في العالم بمقدار 400 مليار دولار عن العام الماضي، وفقاً لأرقام قائمة “#فوربس” للمليارديرات 2022، لكن عام 2021 لم يكن عاماً صعباً على الجميع.ومثال على هؤلاء إيلون ماسك، الذي نمت ثروته بمقدار 68 مليار دولار منذ […]

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