النزاهة: تنفيذ أربع عمليات ضبط لمخالفات ومغالاة في مطار النجف

2022/04/06 | 18:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظَّمت (4) محاضر ضبطٍ أصوليَّـة، وتمَّ عرضها على قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بقضايا النزاهة.

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