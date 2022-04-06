واشنطن تفرض عقوبات جديدة على روسيا.. وتوضح سبب استهداف ابنتي بوتين

2022/04/06 | 18:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول في البيت الأبيض، الأربعاء، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن، على موسكو، بعد الفظائع التي ظهرت في مدينة بوتشا الأوكرانية، بعد انسحاب القوات الروسية منها، تشمل ابنتي الرئيس الروسي، ماريا وكاترينا بوتين.

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