التربية تكشف حقيقة وجود دخول شامل للصفوف المنتهية

2022/04/06 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأوضحت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، حقيقة وجود دخول شامل للصفوف المنتهية.

وقال وكيل الوزارة، للشؤون العلمية، عادل البصيصي، في حديث لوكالة الانباء الرسمية وتابعته (بغداد اليوم)، ان "المديريات العامة وبإيعاز من الوكلاء تضع خطة العام الدراسي السنوية وبعدها تخضع الى دراسات ليتم تطبيقها في المناهج الدراسية".

وأضاف، أن "وزارة التربية تسعى الى انهاء العام الدراسي بالتواريخ المحددة للدورين، الاول من تشرين الاول 2022، وتسليم النتائج الى وزارة التعليم العالي بالاتفاق معها"، مشيرا الى انه "على اثر ذلك يبدأ العام الدراسي الجديد في الشهر ذاته كي تكون لدينا فسحة لإكمال المناهج".

ولفت البصيصيالى انه "لا يوجد الى الان دخول شامل للطلبة في الصفوف المنتهية".

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