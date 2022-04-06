هيئة النزاهة: تنفيذ (4) عمليات ضبط لمخالفات ومغالاة في مطار النجف

2022/04/06 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، تنفيذها (4) عمليَّات ضبطٍ في مطار النجف الدولي، لمخالفات ومغالاة في الأسعار.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فرق عمل مكتب تحقيق النجف نفَّذت عمليَّات بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، تمكَّنت خلال العمليَّة الأولى من كشف مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ وماليَّةٍ في مشروع تسوية الأرض بين مشروع (تكسي وي) و( شراع الإطفاء) الذي يعود إلى عام 2014، بمبلغٍ قدرُهُ (187,540) ألف دولار".

وأضافت ان "الفريق وبعملية ثانية انتقل إلى المطار بضبط أوليات العقد الاستثماري الخاص ببناء كافتيريا وسوبر ماركت؛ لوجود مُخالفاتٍ فيه"، مُشيرةً إلى أنَّ "تقرير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق النجف رصد مُخالفةً تمثَّلت بإحالة العقد، خلافاً لقانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006)المُعدَّل، فضلاً عن أنَّ عدم مُتابعة ديوان المُحافظة ومجلس المحافظة للعقد، أدَّى إلى هدرٍ بالمال العام".

وأفادت انه "بعملية أخرى تم ضبط أوليات اللجنة التحقيقيَّة والوصولات المُتعلقة بموضوع لجان الشراء المُؤلَّفة في المطار؛ لعدم قيام إدارة مطار النجف باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُقصِّرين من لجان الشراء؛ لوجود فرقٍ في أسعار المواد التي تمَّ شراؤها من قبل تلك اللجان بأكثر من ثمانية ملايين دينار، حسب نتائج تدقيق الأوليات"، مبينة ان "العمليَّة الرابعة، التي نفَّذها الفريق، تمَّ خلالها ضبط أوليَّات شراء العجلات لمشروع عقد تكسي المطار، على خلفيَّة شبهات وجود مُخالفاتٍ رافقت عمليَّـة الشراء".

وأوضحت الهيئة انها "نظمت (4) محاضر ضبطٍ أصوليَّـة، وتمَّ عرضها على قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".

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